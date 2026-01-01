Il 2026 si prepara a essere un anno ad alta densità di debutti sul mercato italiano, con una programmazione di nuovi modelli e restyling trainata da tre direttrici: elettrificazione (BEV e PHEV), rinnovamento dei segmenti B e C (citycar e crossover compatti) e forte pressione competitiva dei marchi asiatici, inclusi i costruttori cinesi già presenti, e quelli ancora in arrivo.

Di seguito i primi modelli che possiamo guardare con maggior interesse:

- Si parte sicuramente dalla mitica Smart #2 che rappresenta un ritorno della “smartina”, tema molto italiano e legato ad un uso prettamente cittadino. Sarà soltanto elettrica e porterà al debutto tantissime tecnologie, ( arrivo previsto a fine 2026)

- Dacia C-Neo disegnata con uno stile muscolare e squadrato con all’interno schermi fino a 10 pollici per strumentazione e infotainment.( arrivo previsto dicembre 2026)

- La BMW iX3 e la nuova Serie 3, la prima è una SUV elettrica che inaugura il nuovo stile della casa di Monaco, ricca di sofisticati aiuti alla guida e molto scattante mentre la seconda si contraddistingue per avere sotto al cofano motori endotermici, Mild Hybrid e probabilmente non mancheranno nemmeno le versioni ibride Plug-in. Gli interni saranno invece in linea con quelli della BMW iX3 con il nuovo Panoramic iDrive.( arrivo previsto a febbraio per la iX3 e fine anno 2026 per la nuova Serie 3)

- Audi A2, tassativamente tutta elettrica, basata sulla piattaforma Meb con una gamma che avrà due diverse capacità, 50 e 80 kWh circa. ( arrivo previsto verso la fine del 2026)

- Ferrari elettrica (prima GT EV di Maranello). Si tratta della prima Ferrari a emissioni zero attesa nel 2026, segna l’ingresso ufficiale del Cavallino nell’elettrico high-performance. E’ un progetto ancora in via di definizione ma si parla già di un’autonomina superiore ai 530 km con una potenza teorica complessiva che arriverà a 1.129 CV ripartiti per lo più sull’assale posteriore.

( presentazione prevista per ottobre 2026)

- La nuova Nissan Juke che sarà soltanto elettrica e la Micra 2026, quest’ultimo solo EV. La casa giapponese ha quindi deciso di incrementare la diffusione delle elettriche nel segmento hatch urbano, tipico per i mercati europei.

( arrivo previsto per la Micra nei prime mesi del 2026 mentre per la Juke dobbiamo aspettare fine 2026)

- Porsche 718, rappresenta una svolta strategica per Porsche perché si avrà la possibilità di avere una vettura elettrica dalle prestazioni elevate, quasi 400 CV, ma contestualmente di avere la possibilità di scegliere anche un sei cilindri boxer sulle versioni al top di gamma. ( presentazione prevista verso la fine del 2026)

- Giga Panda, rappresenta per Fiat un passo significativo verso segmenti di mercato storicamente dominati da SUV compatti europei e asiatici. La nuova vettura non sarà una crossover, ma una vera SUV dalle proporzioni imponenti e massicce con un motore tre cilindri da 150 CV e si prevede in arrivo anche le versione EV .

( presentazione prodotto previsto per novembre 2026)

- La Hyundai Ioniq 3 è tra le BEV compatte più attese del 2026. Si caratterizza per un design moderno, batterie da 58 kWh fino a 81 kWh con un’autonomia stimata che varia tra circa 430-644 km. Entrambe supporteranno le tecnologie vehicle-to-load (V2L) e vehicle-to-grid (V2G). La nuova vettura è pensata per competere nel segmento compact EV con tecnologia avanzata e un prezzo assolutamente competitivo. ( presentazione prodotto previsto per metà 2026)

- Jeep Compass, la nuova generazione del Compass, prodotta anche in Italia, arriverà sul mercato nel 2026 con nuove motorizzazioni. L’offerta parte dal sistema e-Hybrid che unisce a un turbo benzina 1.2 litri un’unità elettrica da 190 CV. Esite poi anche la versione plug-in da 195 CV ed infine tre diverse varianti tutte full electric.