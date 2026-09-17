Nissan amplia la propria offensiva europea con l'arrivo della Kicks e-POWER, crossover compatto di segmento B che entrerà nella gamma del marchio affiancando modelli come Juke e Qashqai. Per produrlo Nissan investirà 170 milioni di sterline nello stabilimento britannico di Sunderland, che nel 2026 celebra quarant'anni di attività.

Kicks non è un nome nuovo a livello globale. L'attuale seconda generazione viene costruita in Giappone, Messico e Brasile e il modello ha superato complessivamente 1,8 milioni di unità vendute in oltre 70 mercati. Con l'arrivo della versione europea diventerà la decima Nissan prodotta a Sunderland.

Nissan Kicks e-POWER: l'ibrido di terza generazione

La principale caratteristica tecnica sarà il sistema e-POWER di terza generazione, introdotto in Europa nel 2025 con Qashqai. Il funzionamento differisce da quello di un full hybrid tradizionale: a muovere le ruote è sempre il motore elettrico, mentre l'unità termica viene utilizzata per generare energia, senza alcun collegamento meccanico diretto con le ruote. Non è quindi necessaria la ricarica alla presa.

Nissan non ha ancora comunicato potenza, consumi e dimensioni della Kicks europea, ma conferma che il nuovo sistema punta a migliorare efficienza, emissioni e silenziosità rispetto alle precedenti generazioni.

La scelta di Sunderland rafforza inoltre il ruolo industriale britannico nella strategia Nissan. Lo stabilimento ha appena raggiunto 12 milioni di automobili prodotte in 40 anni e realizza già Qashqai, Juke e LEAF. Dal 1986 il sito ha beneficiato di investimenti complessivi per 5 miliardi di sterline e impiega circa 6.000 persone.

Kicks rappresenta il secondo importante annuncio Nissan per l'Europa nel mese di settembre, dopo la nuova PIXO elettrica, la cui presentazione è fissata per il 23 settembre.