Un passo cruciale per l’elettrificazione Nissan: la nuova LEAF evolve con stile, efficienza e soluzioni di bordo avanzate. Terza generazione di un modello pioniere, è stata progettata per rispondere alle esigenze dei clienti moderni con autonomia estesa, ricarica ultraveloce e guida assistita evoluta.

Nata da 15 anni di leadership elettrica, LEAF si rinnova con un look crossover aerodinamico, interni spaziosi, connettività totale e due configurazioni di batteria fino a 604 km di percorrenza (WLTP). L’interfaccia con Google, la tecnologia V2L e i sistemi ProPILOT la rendono un’auto pronta ad affrontare le sfide della mobilità odierna.

Nuova Nissan Leaf: materiali premium e aerodinamica curata

Disegnata presso il Nissan Global Design Studio in Giappone, la nuova LEAF adotta un profilo affilato con maniglie a filo, gruppi ottici LED scolpiti e coefficienti aerodinamici da primato (Cx 0,25). L’abitacolo, raffinato e ergonomico, propone finiture curate e 437 litri di bagagliaio VDA, accessibile anche tramite portellone elettrico.

La gamma include sette colorazioni per la carrozzeria e cerchi in lega da 18 e 19 pollici.

Doppia batteria e ricarica intelligente

L’autonomia varia da 436 a 604 km (ciclo WLTP) grazie a due opzioni: 52 kWh per l’uso urbano e 75 kWh per i viaggi lunghi. La ricarica rapida fino a 150 kW consente di recuperare 417 km in 30 minuti, con oltre 330 km percorribili in autostrada a 130 km/h.

Il sistema termico attivo mantiene la batteria in condizioni ottimali, collaborando con il navigatore Google per pianificare le soste di ricarica e pre-condizionare l’accumulatore. È inclusa anche la funzione V2L (Vehicle-to-Load) per alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW, oltre alla compatibilità V2G per la futura restituzione di energia alla rete.