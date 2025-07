Un’esperienza progettata attorno alle esigenze delle persone: è questa la visione che guida la nuova Mazda6e, berlina elettrica che traduce la filosofia giapponese dell’ospitalità, omotenashi, in un connubio tra comfort, sicurezza e tecnologia a servizio del conducente.

Il primo contatto avviene ancora prima di salire a bordo: l’auto riconosce la chiave in avvicinamento e attiva la modalità Welcome. Gli specchietti si aprono, le maniglie si estendono, le portiere si sbloccano e una firma luminosa frontale e posteriore accoglie il guidatore.

A seconda delle preferenze impostate, anche lo spoiler posteriore può aprirsi con discrezione. Quando la portiera si apre, il sedile guida arretra di dieci centimetri per agevolare l’ingresso e ritorna alla posizione configurata non appena ci si accomoda. All’uscita, la sequenza si ripete in ordine inverso: un gesto che riflette cura e attenzione per ogni dettaglio.

Mazda6e, tecnologia e sicurezza

All'interno, la filosofia Smart Cockpit di Mazda prende forma attraverso un layout che privilegia l’ergonomia.

Tutti i comandi principali si trovano nel campo visivo naturale del conducente, riducendo le distrazioni. Il grande Head-Up Display proietta sul parabrezza, a una distanza ottimale di 7,5 metri, dati fondamentali come velocità, navigazione e avvisi di sicurezza.

Tre le modalità di visualizzazione selezionabili, Minimal, Classic e Custom, con una variante Snow dedicata alla visibilità su superfici innevate.

Un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici integra le informazioni di marcia, come lo stato della batteria, la temperatura esterna e la pressione degli pneumatici.

Al centro della plancia, un touchscreen da 14,6 pollici ospita il sistema infotainment con interfaccia personalizzabile in stile smartphone: widget e scorciatoie garantiscono accesso rapido alle funzioni più utilizzate.