circle x black
Cerca nel sito
 

Omoda 5 Anniversary: il SUV che celebra stile, tecnologia e ambizione

sponsor

Omoda 5 Anniversary: il SUV che celebra stile, tecnologia e ambizione
03 settembre 2025 | 17.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

C’è chi festeggia il compleanno con una torta, e chi lo fa con un’auto che punta a ridefinire gli standard del suo segmento. A un anno esatto dal debutto in Italia, OMODA & JAECOO presenta la Omoda 5 Anniversary, una serie speciale che unisce carattere estetico, dotazioni premium e tecnologia all’avanguardia. Un modello celebrativo che non guarda al passato, ma si proietta verso il futuro del marchio in Europa.

Omoda 5 Anniversary design che cattura lo sguardo

La Omoda 5 Anniversary non si limita a un badge commemorativo: evolve nel segno del design. Il nuovo paraurti anteriore, ispirato alla sorella maggiore Omoda 9, dona al frontale un look più muscoloso e contemporaneo. La carrozzeria guadagna 7 cm in lunghezza, raggiungendo i 4,45 metri, per una presenza più solida su strada. Dentro, la versione Premium si fa notare con finiture superiori e un’atmosfera da salotto tecnologico: selleria in similpelle traforata, sedili anteriori ventilati e riscaldati, illuminazione ambient multicolore, doppio display curvo da 12,3” e audio firmato SONY.

Parlando di tecnologia la Anniversary mette in mostra una dotazione pensata per chi non vuole rinunciare a nulla: ricarica wireless da 50W, telecamera a 360°, portellone elettrico e climatizzazione bi-zona sono solo alcuni degli elementi che ne sottolineano la vocazione premium. Un pacchetto completo, senza optional a pagamento, che strizza l’occhio a chi cerca trasparenza e valore.

Prestazioni e sicurezza in primo piano

Sotto il cofano, il 1.6 TGDI turbo benzina da 147 CV e 275 Nm dialoga con un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, regalando una guida fluida e brillante. La sicurezza è affidata a una suite ADAS di Livello 2, con sistemi come il cruise control adattivo, il mantenimento attivo di corsia e la frenata automatica d’emergenza. Un insieme che trasmette fiducia tanto nel traffico urbano quanto nei lunghi viaggi autostradali.

Il prezzo è uno dei tratti distintivi: la Omoda 5 Anniversary parte da 26.900 euro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Omoda 5 Anniversary design tecnologia prestazioni sicurezza
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza