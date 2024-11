Sulla nuova Opel Mokka è disponibile l’intelligenza artificiale con ChatGPT.

Il SUV compatto della Casa del Fulmine, ha subito lievi modifiche mostrando un design più audace e puro, con il nuovo logo Blitz e diversi altri dettagli.

Nell’abitacolo i più grandi cambiamenti. Gli interni sono più puliti e riprendono la grafica Vizor del frontale. Guidatore e passeggero possono godere della prossima generazione di infotainment.

Opel Mokka offre di serie il nuovo quadro strumenti digitale da 10 pollici e un touchscreen a colori.

In combinazione con il sistema di navigazione opzionale, è disponibile il comando di riconoscimento vocale, ora integrato con l’intelligenza artificiale ChatGPT.

Quando si cerca ad esempio, un ristorante in una città sconosciuta, o si è alla ricerca del brano di un determinato artista, basta chiedere all’IA per ricevere prontamente una risposta.

I modelli Opel che montano ChatGPT sono:

• Grandland

• Corsa

• Astra

• Astra Sports Tourer

• Combo

• Zafira

• Vivaro.

ChatGPT è disponibile all’interno del pacchetto Connect Plus. Per coloro che hanno acquistato un modello del Marchio del Fulmine prima dell’introduzione dell’IA o pacchetto, è disponibile come funzionalità a richiesta.