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Per 8 italiani su 10 l'auto è ormai un lusso ma resta indispensabile

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Per 8 italiani su 10 l'auto è ormai un lusso ma resta indispensabile
24 giugno 2026 | 10.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’auto è sempre più percepita come un lusso, ma resta indispensabile per la mobilità quotidiana. È quanto emerge dalla ricerca “ The Expectations of Europeans regarding mobility”, realizzata da OpinionWay per Aramis Group, rappresentata in Italia da brumbrum, azienda specializzata nella vendita di auto usate ricondizionate. L’indagine è stata condotta tra il 14 e il 23 aprile 2026 su 7.036 automobilisti in sette Paesi europei, tra cui 1.000 in Italia.

Secondo la survey, il 98% degli automobilisti italiani percepisce un aumento dei costi degli spostamenti, l’82% considera ormai l’auto un lusso ma il 91% dichiara che senza un’auto non sarebbe in grado di spostarsi come vorrebbe.

Il carovita incide anche sui comportamenti di mobilità

Il budget disponibile per l’acquisto di una nuova vettura resta contenuto: in Italia la cifra media mensile che gli automobilisti dichiarano di poter destinare al finanziamento di una nuova auto è pari a circa 272 euro. Solo il 20% afferma di poter superare i 300 euro al mese, mentre il 58% non andrebbe oltre i 200 euro.

In questo scenario cresce il ruolo del mercato delle vetture usate, che in Italia registra volumi 2,1 volte superiori rispetto al nuovo. L’usato ricondizionato si propone quindi come una soluzione per continuare a garantire accesso alla mobilità.

La ricerca conferma quello che vediamo ogni giorno nel nostro business: gli italiani non hanno smesso di volere l’auto, hanno smesso di potersela permettere ai prezzi del mercato tradizionale”, dichiara Paolo Di Napoli, CEO di brumbrum.Il dato sul rinvio della manutenzione è il più preoccupante: quando si risparmia su aspetti legati alla sicurezza, la pressione economica è diventata strutturale. Il nostro modello nasce esattamente per questo: grazie a un processo di ricondizionamento industriale, alla tecnologia e alla scala, siamo in grado di offrire un’auto certificata in oltre 300 punti, garantita, a prezzi che nessun concessionario tradizionale può replicare”.

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Tag
brumbrum auto usata e ricondizionata Aramis Group
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