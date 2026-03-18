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Peugeot introduce il motore Turbo 100 per 208 e 2008

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Peugeot introduce il motore Turbo 100 per 208 e 2008
18 marzo 2026 | 08.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Peugeot amplia la propria offerta di motorizzazioni benzina con il nuovo motore Turbo 100, un’unità progettata per migliorare piacere di guida, efficienza e affidabilità. Il nuovo propulsore debutta sulla Peugeot 208 a partire da marzo 2026 e sarà successivamente disponibile anche sulla Peugeot 2008, prevista sul mercato da maggio dello stesso anno.

Il nuovo Turbo 100 Peugeot rappresenta la terza generazione di questo motore benzina compatto e introduce un importante aggiornamento tecnico. Circa il 70% dei componenti è stato completamente riprogettato, coinvolgendo elementi fondamentali come il turbocompressore, il sistema di iniezione, il blocco motore, i pistoni e il sistema di distribuzione.

Il progetto nasce con l’obiettivo di mantenere il piacere di guida tipico dei modelli del marchio francese, offrendo al tempo stesso un miglior equilibrio tra prestazioni, consumi ed efficienza meccanica. Il risultato è un propulsore più moderno e tecnologicamente evoluto, pensato per soddisfare le esigenze della mobilità contemporanea.

Motore Turbo 100 Peugeot: prestazioni e tecnologia per 208 e 2008

Il motore Turbo 100 è un tre cilindri da 1.199 cm3 capace di sviluppare 101 cavalli di potenza a 5.500 giri/minuto e una coppia massima di 205 Nm disponibile già a partire da 1.750 giri/minuto. Questi valori garantiscono una risposta pronta e progressiva, particolarmente utile nella guida urbana e nelle accelerazioni.

Una delle principali innovazioni riguarda il turbocompressore a geometria variabile, soluzione che consente di ottimizzare la risposta del motore ai bassi regimi. Questo sistema migliora la rapidità di accelerazione e facilita le riprese, rendendo la guida più fluida nelle situazioni quotidiane.

L’efficienza del nuovo propulsore è supportata anche da un sistema di iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar, progettato per migliorare la combustione e contribuire alla riduzione dei consumi. A questo si aggiungono nuove teste dei pistoni e un funzionamento basato sul ciclo Miller, che permette di aumentare il rendimento termico del motore.

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Peugeot peugeot motore turbo peugeot turbo 100
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