Peugeot Motocycles celebra i 127 anni di innovazione ed eccellenza dando una nuova struttura che racchiude i suoi cinque marchi, nasce Peugeot Motocycles Groupe.

Questa importante trasformazione avviene in un contesto caratterizzato sempre più da un'intensificazione della concorrenza, che arriva dal segmento premium o dalle offerte low-cost che provengono dalla Cina e dal Sud-Est asiatico.

La creazione di Peugeot Motocycles Groupe si accompagna ad una riorganizzazione profonda delle sue gamme di prodotti e servizi costruita intorno ai marchi: Kisbee, Django, DAB Motors, BSA Motorcycles e Peugeot Motocycles.

Una nuova era per una storia leggendaria come Peugeot Motocycles

L'obiettivo di questa nuova divisione strategica è quello di offrire soluzioni su misura per un'ampia gamma di segmenti che vanno dai giovani utilizzatori delle due ruote ai professionisti più esigenti e premium ma servirà anche per rafforzare la competitività complessiva del Gruppo in un marcato sempre più complesso e vasto.