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Porsche 911 GT4 R: la nuova protagonista delle competizioni GT4

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Porsche 911 GT4 R: la nuova protagonista delle competizioni GT4
01 luglio 2026 | 11.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Porsche Motorsport amplia la propria gamma di vetture destinate ai team clienti presentando la nuova 911 GT4 R, il primo modello della categoria GT4 sviluppato sulla piattaforma della 911. Una novità destinata a segnare un'importante evoluzione del programma sportivo della Casa di Stoccarda, che porta il DNA della 911 in una categoria sempre più competitiva e strategica per la crescita dei giovani piloti e dei team privati.

Il debutto in gara è previsto nella stagione 2027, mentre il prezzo di vendita è fissato a 265.000 euro, IVA esclusa. Con questa nuova vettura Porsche punta a consolidare ulteriormente la propria presenza nel panorama GT4 internazionale, segmento che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante grazie al perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e costi di gestione contenuti.

Dal punto di vista tecnico, la 911 GT4 R deriva direttamente dall'attuale 911 Cup, a sua volta sviluppata sulla base della 911 GT3 della generazione 992.2. Il propulsore è un boxer aspirato sei cilindri di 4,0 litri capace di sviluppare fino a 520 CV e 470 Nm di coppia. Come previsto dal regolamento GT4, la potenza effettiva viene poi definita attraverso il sistema Balance of Performance (BoP), che nella configurazione iniziale limita l'erogazione a 430 CV mediante limitatori del flusso d'aria.

Porsche 911 GT4 R: 1.500 esemplari

La trasmissione utilizza un cambio sequenziale a sei rapporti con comandi al volante e frizione racing multidisco, mentre il telaio introduce carreggiate più ampie, sospensioni completamente regolabili e un'elettronica sviluppata specificamente per le competizioni.

Anche la costruzione della vettura riflette l'esperienza maturata da Porsche Motorsport. Portiere, cofano motore, elementi aerodinamici e alcune parti dell'abitacolo sono realizzati in materiale composito rinforzato con fibre naturali e resina epossidica, soluzione che consente di contenere il peso senza compromettere rigidità e resistenza. Il pilota dispone inoltre di un display a colori da 10,3 pollici, data logger integrato e sistema GPS ad alta precisione per l'analisi delle prestazioni.

Dal 2016 Porsche ha prodotto oltre 1.500 vetture GT4 derivate dalla Cayman. Con la nuova 911 GT4 R la Casa tedesca inaugura un nuovo capitolo della propria storia nel motorsport clienti, proponendo una vettura che combina il carattere iconico della 911 con una piattaforma sviluppata per affrontare le competizioni GT4 ai massimi livelli.

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porsche porsche 911 gt4 r 911 gt4 r
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