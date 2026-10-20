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Porsche Mission S: la nuova supersportiva a motore centrale

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Porsche Mission S: la nuova supersportiva a motore centrale
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20 ottobre 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Porsche anticipa una nuova generazione di supersportive con la Mission S, concept car che introduce un linguaggio stilistico evoluto e una piattaforma a motore centrale destinata a posizionarsi sopra la 911.

Il progetto rientra nella strategia Sportwagenschmiede '35 e non prefigura una hypercar esclusiva, ma una famiglia di modelli articolata in differenti versioni. La Porsche Mission S recupera elementi delle sportive storiche del marchio, reinterpretandoli attraverso superfici essenziali e proporzioni particolarmente dinamiche.

Il frontale ribassato richiama la 911 GT1, mentre i parafanghi pronunciati e i fari circolari riprendono alcuni tratti caratteristici della 911. La linea del tetto, sviluppata fino alla sezione posteriore, si ispira invece alla 959.

L'architettura a motore centrale determina la distribuzione dei volumi, enfatizzando la silhouette ribassata. Tra le soluzioni tecniche figurano una ventola di raffreddamento ispirata alla Porsche 917 e un alettone posteriore attivo completamente integrato.

Porsche Mission S: interni analogici e nuova esperienza di guida

L'abitacolo privilegia il coinvolgimento del conducente attraverso una combinazione di strumenti tradizionali e tecnologie digitali.

Dietro il volante trovano posto cinque indicatori circolari, con contagiri analogico centrale e display integrato. La disposizione degli strumenti può modificarsi secondo la modalità di guida, variando anche la profondità dei quadranti.

La plancia conserva pulsanti fisici e introduce comandi push-pull per gestire direttamente alcune funzioni.

Porsche rinuncia invece agli schermi centrali permanenti, sostituendoli con un supporto retrattile MagSafe per smartphone, utilizzabile per navigazione e informazioni di bordo.

L'app My Porsche permette inoltre di personalizzare la grafica della strumentazione, scegliendo configurazioni ispirate ai modelli storici.

I sedili adottano soluzioni dedicate, tra cui una fibbia della cintura integrata nello schienale, mentre materiali e colori richiamano il motorsport.

Con la Mission S, Porsche delinea una nuova famiglia di sportive che affiancherà la gamma esistente, puntando su prestazioni, leggerezza e rapporto diretto tra automobile e conducente.

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