Porsche Italia ha chiuso il 2025 con 7.228 vetture consegnate, in calo del 12% rispetto al 2024, ma il risultato rappresenta comunque il quarto miglior anno di sempre per la filiale, confermata terzo mercato singolo europeo per volumi.

Nel 2025 la 911 è stata il modello più venduto con 2.544 consegne, miglior risultato dal 2008, seguita dalla Cayenne con 2.122 unità, mentre la nuova Macan elettrica, al primo anno completo di commercializzazione, ha totalizzato 1.703 consegne.

La Panamera ha chiuso il 2025 con 439 esemplari consegnati, mentre Taycan con 260. Infine la 718 completa la classifica con 160 vetture consegnate ai clienti.

Il 2025 ha coinciso con il 40° anniversario di Porsche Italia.

“La nostra gamma di motorizzazioni è pensata per soddisfare tutte le preferenze dei clienti. Offriamo oggi un elevato livello di flessibilità, che sarà ulteriormente ampliato in futuro. La domanda è ben bilanciata tra le tre tipologie di motorizzazione, con i modelli ibridi che rappresentano il 37% delle vendite, seguiti a breve distacco dai modelli a benzina (36%). Particolarmente significativo è il contributo dei modelli 100% elettrici, che raggiungono una quota del 27%, un risultato di assoluto rilievo se confrontato con la penetrazione complessiva dell’elettrico in Italia, ferma al 6,2%. Un dato che supera non solo la media del mercato, ma anche quella della nostra Casa Madre, attestata al 22%” dichiara Pietro Innocenti, CEO di Porsche Italia

Con l'occasione Porsche Italia ha presentato la sua nuova nata, la nuova Cayenne elettrica. Si tratta di un cambiamento epocale che apre ufficialmente una nuova fase della propria evoluzione tecnologica, portando per la prima volta il SUV che ha ridefinito il marchio nel mondo dell’elettrico puro.

La gamma di lancio comprende Cayenne Electric e Cayenne Turbo Electric, entrambe a trazione integrale con gestione elettronica Porsche Traction Management (ePTM). La versione Turbo raggiunge una potenza massima di 850 kW (1.156 CV) e 1.500 Nm di coppia con Launch Control attivo, accelerando da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e toccando i 260 km/h di velocità massima. In modalità standard eroga fino a 630 kW (857 CV), con funzione push-to-pass che aggiunge 130 kW per brevi boost di potenza.

La versione Cayenne Electric “base” offre 300 kW (408 CV) in uso normale e 325 kW (442 CV) con Launch Control, 835 Nm di coppia, un'accelerazione da 0–100 km/h in 4,8 secondi e velocità massima di 230 km/h.

Tra le innovazioni chiave spicca il raffreddamento diretto a olio del motore elettrico posteriore sulla Turbo, soluzione mutuata dal motorsport per garantire un'erogazione continua e un amassima fficienza sotto carichi elevati.

La Cayenne Electric introduce anche valori di recupero energetico ai vertici della categoria: fino a 600 kW di rigenerazione, un livello paragonabile a quello della Formula E.