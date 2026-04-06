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Renault Espace e Rafale 2026: più tecnologia e comfort

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Renault Espace e Rafale 2026: più tecnologia e comfort
06 aprile 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Renault continua a spingere sull’alto di gamma e aggiorna due modelli chiave della propria strategia europea: Espace e Rafale. Le novità introdotte per il 2026 puntano a migliorare l’esperienza a bordo, con un focus particolare su connettività, comfort e assistenza alla guida.

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È un’evoluzione coerente con il percorso intrapreso da Renault, che negli ultimi anni ha progressivamente spostato il proprio baricentro verso versioni più ricche e tecnologicamente avanzate. I numeri confermano questa direzione: la maggior parte delle vendite si concentra sugli allestimenti di fascia alta, segno di un mercato sempre più orientato verso contenuti e dotazioni.

Le nuove dotazioni sono già disponibili all’ordine anche in Italia, segnando un ulteriore passo nel consolidamento del posizionamento premium della gamma.

Renault Espace e Rafale 2026: tecnologia e connettività evolvono

Tra le principali novità introdotte su Renault Espace e Rafale c’è il debutto del caricatore wireless di nuova generazione, pensato per migliorare velocità e stabilità della ricarica degli smartphone compatibili.

La connettività fa un salto in avanti con un sistema integrato che consente di utilizzare applicazioni e servizi digitali senza passare dallo smartphone. Una soluzione che semplifica l’esperienza a bordo e rende l’auto più autonoma dal punto di vista tecnologico.

Viene introdotto un sistema avanzato di monitoraggio del conducente, in grado di rilevare segnali di stanchezza e intervenire in modo automatico per aumentare la sicurezza. Una tecnologia che conferma l’attenzione crescente verso la prevenzione degli incidenti.

Sul piano dinamico, debutta una nuova modalità di guida che gestisce automaticamente il passaggio tra le diverse impostazioni, adattandosi allo stile del conducente e alle condizioni di marcia. Un approccio pensato per migliorare l’equilibrio tra prestazioni ed efficienza senza richiedere interventi manuali.

Dal punto di vista tecnico, entrambi i modelli continuano a puntare sulla motorizzazione full hybrid da 200 CV, che garantisce un buon compromesso tra consumi e prestazioni. Rafale, inoltre, mantiene una versione più performante con trazione integrale elettrificata, pensata per chi cerca maggiore dinamismo.

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Renault Espace 2026 Renault Rafale 2026 tecnologia
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