Roma festeggia gli 80 anni della Vespa, maxi-raduno ed edizione speciale limitata

Quattro giorni di eventi con appassionati da tutto il mondo, in pre-vendita una versione numerata disponibile in soli 1946 pezzi.
Una festa nel cuore di Roma con appassionati in arrivo da tutto il mondo, un Villaggio per accoglierli, quattro giorni di eventi e un'edizione speciale numerata e limitata per celebrare il traguardo. Sono gli ingredienti delle celebrazioni organizzate da Piaggio per gli 80 anni della Vespa. Peraltro già da alcuni giorni i Vespisti da tutto il mondo hanno iniziato a invadere la Capitale, radunandosi soprattutto nell’area del Foro Italico, dove sorge il Vespa Village. Dopo l’inaugurazione il Village ha accolto due momenti istituzionali: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha presentato la Moneta Celebrativa degli 80 anni di Vespa, e si è tenuta la cerimonia dell’annullo filatelico di Poste Italiane dedicato a questo speciale anniversario.
Nella spettacolare cornice dello Stadio dei Marmi è anche visibile la mostra fotografica “80 Years of an Icon - The Exhibition”. Curata da Giacomo Bretzel, la mostra accompagna il pubblico in un viaggio attraverso i tanti ruoli interpretati da Vespa: mezzo di trasporto e strumento di libertà, compagna di viaggio e icona di stile, protagonista di avventure straordinarie e simbolo di un modo di vivere che continua a parlare a persone di età e culture diverse. Dalle strade delle città europee ai grandi raid intercontinentali, dai set cinematografici alle copertine delle riviste, Vespa emerge come uno degli oggetti più riconoscibili e influenti della cultura visiva contemporanea.
Ma in occasione dell'anniversario è anche stata presentata l’esclusiva Vespa Edizione Ottantesimo: un modello che nasce già raro perché, in omaggio all’anno di creazione di Vespa, sarà realizzato in edizione numerata e limitata a soli 1946 pezzi. Ordinabile online sul sito edizioneottantesimo.vespa.com, Vespa Edizione Ottantesimo recupera, reinterpreta e omaggia i caratteri distintivi di Vespa, a partire dalla iconica scocca portante costruita completamente e rigorosamente in acciaio.