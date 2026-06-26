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Roma festeggia gli 80 anni della Vespa, maxi-raduno ed edizione speciale limitata

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Quattro giorni di eventi con appassionati da tutto il mondo, in pre-vendita una versione numerata disponibile in soli 1946 pezzi.

Roma festeggia gli 80 anni della Vespa, maxi-raduno ed edizione speciale limitata
26 giugno 2026 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una festa nel cuore di Roma con appassionati in arrivo da tutto il mondo, un Villaggio per accoglierli, quattro giorni di eventi e un'edizione speciale numerata e limitata per celebrare il traguardo. Sono gli ingredienti delle celebrazioni organizzate da Piaggio per gli 80 anni della Vespa. Peraltro già da alcuni giorni i Vespisti da tutto il mondo hanno iniziato a invadere la Capitale, radunandosi soprattutto nell’area del Foro Italico, dove sorge il Vespa Village. Dopo l’inaugurazione il Village ha accolto due momenti istituzionali: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha presentato la Moneta Celebrativa degli 80 anni di Vespa, e si è tenuta la cerimonia dell’annullo filatelico di Poste Italiane dedicato a questo speciale anniversario.

Nella spettacolare cornice dello Stadio dei Marmi è anche visibile la mostra fotografica “80 Years of an Icon - The Exhibition”. Curata da Giacomo Bretzel, la mostra accompagna il pubblico in un viaggio attraverso i tanti ruoli interpretati da Vespa: mezzo di trasporto e strumento di libertà, compagna di viaggio e icona di stile, protagonista di avventure straordinarie e simbolo di un modo di vivere che continua a parlare a persone di età e culture diverse. Dalle strade delle città europee ai grandi raid intercontinentali, dai set cinematografici alle copertine delle riviste, Vespa emerge come uno degli oggetti più riconoscibili e influenti della cultura visiva contemporanea.

Ma in occasione dell'anniversario è anche stata presentata l’esclusiva Vespa Edizione Ottantesimo: un modello che nasce già raro perché, in omaggio all’anno di creazione di Vespa, sarà realizzato in edizione numerata e limitata a soli 1946 pezzi. Ordinabile online sul sito edizioneottantesimo.vespa.com, Vespa Edizione Ottantesimo recupera, reinterpreta e omaggia i caratteri distintivi di Vespa, a partire dalla iconica scocca portante costruita completamente e rigorosamente in acciaio.

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Vespa 80 anni Roma Piaggio
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