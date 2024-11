Scelte le sette finaliste del Car of the Year 2025

Due vetture del gruppo Stellantis, due del gruppo Renault e altrettante di Kia-Hyundai, oltre a una sola tedesca (anche se con brand spagnolo) ma non premium. Sono le sette finaliste per l'edizione 2025 del premio Car of the Year (Coty), selezionate da 60 giurati provenienti da 23 paesi europei che hanno dovuto scegliere tra 42 modelli. In attesa della votazione finale con premiazione - il 10 gennaio prossimo, durante il Brussels International Motor Show - si aprono 8 settimane di nuovi test per le auto selezionate: Alfa Romeo Junior, Citroën C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 e Renault 5 / Alpine A290 (considerate lo stesso modello). Per la scelta finale, che designerà l'auto destinata a succedere alla vincitrice di quest'anno, la renault Scenic, ogni giurato può distribuire 25 punti, offrendo un massimo di 10 punti a un'auto ed essendo obbligato a votare almeno cinque veicoli dei sette finalisti.

L'analisi dei modelli selezionati propone interessanti riflessioni: ad esempio, la scelta della Duster (già premiata in Italia con il riconoscimento Auto Europa dell'Uiga) rappresenta il debtto in finale per il brand Dacia, confermando la sua crescita in quanto a contenuti, design e tecnologia. Quanto a Renault, con la 5 E-Tech Electric e Alpine A290, si tratta di due vetture basate sulla piattaforma AmpR Small, che permettono al marchio francese di essere presente per il quarto anno consecutivo nella short list delle finaliste del prestigioso premio.

Quanto alla Kia EV3 è la proposta elettrica per il mercato dei SUV compatti, con un’autonomia fino a 605 km (WLTP): Kia è arrivata per ben sei volte in finale al COTY nelle ultime otto edizioni e si è già aggiudicata il titolo con un veicolo elettrico. Per la nuova Hyundai Inster, la designazione arriva addirittura in anticipo sul suo debutto sul mercato: il SUV di segmento A 100% elettrico del brand vede nel nuovo modello "il futuro della mobilità urbana secondo Hyundai grazie alle dimensioni ultracompatte e a caratteristiche di categoria superiore".

L'Italia è presente invece con l'Alfa Romeo Junior , un modello che si propone "sportivo nell’anima, compatto nelle dimensioni e con uno stile italiano al primo sguardo". con l'obiettivo di "conquistare una nuova generazione attraverso un nuovo linguaggio di design". Peraltro la proposta commerciale di Junior è la più ampia del segmento con la disponibilità delle versioni 'ibrida' , 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV, prima nel segmento ad offrire anche la variante a trazione integrale Q4, ed 'elettrica', in 2 varianti di potenza con 156CV e autonomia fino a 410 km, e la più sportiva 'Veloce' con 280CV, massima espressione del DNA sportivo Alfa Romeo.

L'altra Stellantis, la Nuova Citroën C3, si è già aggiudicata tredici premi internazionali, e ha già raccolto dal lancio oltre 12.000 ordini, più di un quarto dei quali relativi alla versione 100% elettrica.

Infine la Cupra Terramar è un suv sportivo elettrificato che conferma il successo del nuovo brand del gruppo VW e segue le orme di Formentor e Born, che sono arrivate in finale rispettivamente nel 2021 e nel 2022.