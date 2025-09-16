circle x black
Skoda Elroq MY26: debutta la 85x a trazione integrale
16 settembre 2025 | 15.54
Redazione Adnkronos
Skoda arricchisce la gamma del SUV compatto 100% elettrico Elroq con il Model Year 2026, introducendo aggiornamenti che puntano a rafforzarne l’appeal e la competitività nel mercato europeo delle zero emissioni. La principale novità è rappresentata dalla nuova versione 85x, equipaggiata con batteria da 82 kWh e trazione integrale, capace di sviluppare una potenza di sistema di 210 kW grazie alla combinazione di due motori elettrici.

Oltre a garantire maggiore stabilità e trazione anche sui fondi più impegnativi, la configurazione della nuova Skoda Elroq 875x introduce una modalità di guida dedicata, denominata traction, che assicura il controllo di entrambi gli assi anche a basse velocità. Una soluzione pensata per chi non rinuncia alla mobilità elettrica nemmeno fuori dall’asfalto.

Skoda Elroq MY26: dotazioni aggiornate e nuove varianti

La nuova Elroq 85x è disponibile anche nell’allestimento Sportline, con un listino a partire da 46.300 euro. Di serie offre una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, navigazione connessa, sedili e volante riscaldati, retrocamera, ammortizzatori a controllo elettronico e accesso senza chiave.

La gamma si aggiorna anche nelle versioni di ingresso: Elroq 50 MY26 integra ora il cruise control adattivo con funzione predittiva, mantenendo il prezzo di partenza a 34.500 euro. Sul fronte degli interni, la Design Selection Suite introduce la ventilazione dei sedili come dotazione standard, mentre arriva la nuova variante Suite Shell con rivestimenti beige e impunture marroni.

Tra le novità estetiche figura la tech-deck face illuminata, abbinata obbligatoriamente ai fari Matrix LED. Inoltre, il portellone elettrico con Virtual Pedal guadagna la funzione Easy Close, che permette la chiusura automatica all’allontanamento del conducente con la chiave.

Il restyling tocca anche il grande SUV elettrico Skoda Enyaq, ora disponibile nella versione SUV con verniciatura integrale della carrozzeria, finora riservata alle varianti Coupé e Sportline. L’allestimento L&K Shell porta a bordo finiture in tonalità beige e marrone, arricchendo ulteriormente la personalizzazione degli interni.

