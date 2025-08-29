circle x black
Skoda Vision O: interni sostenibili e innovativi

Skoda Vision O: interni sostenibili e innovativi
29 agosto 2025 | 19.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Skoda presenta un’anteprima esclusiva degli interni della concept car Vision O, che inaugura un approccio completamente rinnovato al design, fondato sull’equilibrio tra semplicità, comfort e responsabilità ambientale. Il progetto rappresenta l’evoluzione del linguaggio Modern Solid, una filosofia che unisce funzionalità e linee essenziali con l’impiego di materiali innovativi.

Secondo Oliver Stefani, responsabile del design Skoda, Vision O dimostra la volontà del marchio di integrare estetica, ergonomia e sostenibilità in un insieme armonico, proiettando il marchio verso una nuova era.

Skoda Vision O, comfort minimalista e materiali eco-compatibili

L’abitacolo del concept è caratterizzato da uno stile essenziale, fatto di forme pulite e linee sobrie che creano un ambiente rilassante. Lo spazio interno è stato concepito per migliorare la fruibilità e l’esperienza di bordo, grazie a comandi intuitivi e a una disposizione studiata per rendere più immediata ogni interazione.

Particolare attenzione è stata dedicata ai dettagli: gli appoggiatesta in 3D, dal design aperto, esaltano il comfort e trasmettono leggerezza all’ambiente. Coerenza e continuità visiva sono garantite dall’uso di materiali uniformi e da una scelta cromatica che amplifica la percezione di luminosità.

La sostenibilità è un punto chiave: Vision O utilizza componenti riciclati e materiali rinnovabili ispirati ai principi dell’economia circolare, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e trasformare i sottoprodotti di scarto in risorse.

Il nuovo concept sarà svelato ufficialmente l’8 settembre 2025 a Monaco di Baviera, durante l’anteprima mondiale che definirà le prossime linee guida del marchio nel segmento delle station wagon. L’evento sarà trasmesso anche sui canali ufficiali YouTube di Skoda, offrendo al pubblico la possibilità di assistere in diretta a un passo fondamentale per il futuro del brand.

Con Vision O, Skoda rafforza la propria identità, coniugando innovazione, attenzione al cliente e impegno per una mobilità più sostenibile.

Modern Solid skoda Skoda Vision O
