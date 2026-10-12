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Stellantis al Salone di Parigi 2026: sei concept car anticipano il futuro dei marchi

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Stellantis al Salone di Parigi 2026: sei concept car anticipano il futuro dei marchi
12 ottobre 2026 | 17.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stellantis ha svelato sei concept car in anteprima mondiale durante The Night Before, evento organizzato all'Hangar Y alla vigilia del Salone dell'Auto di Parigi 2026. Protagonisti Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, FIAT, Opel e Peugeot, ciascuno con una propria interpretazione della mobilità futura.

Sviluppati sotto la direzione di Gilles Vidal, Head of Design Enlarged Europe, i prototipi esplorano differenti soluzioni stilistiche, tecnologiche e funzionali. La manifestazione ospiterà oltre 60 veicoli Stellantis, distribuiti nel più grande stand del Salone.

Stellantis Salone di Parigi 2026: le sei concept car

Alfa Romeo Cuorerosso è una coupé 2+2 che anticipa il futuro design del Biscione. Tra le soluzioni ipotizzate figura un motore 2.9 V6 Full Hybrid con trazione integrale Q4, destinato a interpretare la sportività nell'era elettrificata.

Citroen 2 CV Concept reinterpreta la storica Due Cavalli attraverso una piccola vettura elettrica. Il progetto anticipa un modello prodotto in Europa, orientato alla semplicità e all'accessibilità.

DS F3VER introduce un nuovo linguaggio stilistico per DS Automobiles, con particolare attenzione alla personalizzazione, alle firme luminose e alla versatilità nell'utilizzo quotidiano.

FIAT Multiplay propone invece un'architettura trasformabile, capace di passare da una configurazione familiare a un pick-up, recuperando la filosofia funzionale della storica Multipla.

Opel STX Concept anticipa l'evoluzione delle station wagon elettriche tedesche, introducendo un frontale Opel Vizor reinterpretato, soluzioni aerodinamiche avanzate e una carrozzeria orientata all'efficienza.

Infine, Peugeot RCZ Vision esplora una nuova dimensione della sportività elettrica. Basata sulla piattaforma STLA One, integra sterzo steer-by-wire, Hypersquare e una nuova generazione del Peugeot i-Cockpit.

Le sei vetture rappresentano differenti direzioni progettuali all'interno della strategia FaSTLAne 2030.

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