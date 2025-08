Nel primo semestre del 2025, Stellantis ha registrato oltre 1.300.000 nuove immatricolazioni nei 30 mercati europei, raggiungendo una quota del 17% sul totale. Il gruppo si consolida così al secondo posto tra i costruttori automobilistici nel continente.

L’andamento particolarmente positivo si riflette anche nelle vendite di vetture ibride, che avanzano di 4,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Stellantis guadagna così due posizioni, portandosi al vertice del segmento ibrido in Europa.

Parallelamente, il gruppo rafforza la propria presenza nel mercato dei veicoli commerciali leggeri: nonostante un calo complessivo del 13% per il comparto, la quota Stellantis è cresciuta di 1,4 punti, arrivando a sfiorare il 30%.

Stellantis, nuovi modelli, crescita degli ordini e conferme nei principali mercati

A sostenere questi risultati è anche un aumento del 10% degli ordini registrati da inizio anno, accompagnato da una riduzione del 16% delle giacenze di veicoli in proprietà. In Francia, il gruppo ha riaffermato il proprio ruolo guida: la quota di mercato si avvicina nuovamente al 30%, sia per il complessivo che per l’elettrico. Peugeot si distingue con una quota del 15,6% e tre modelli nei primi dieci: 208, 2008 ed E-3008.

In Italia, FIAT resta il marchio più venduto, con la Panda ancora best-seller del mercato. Jeep Avenger domina tra i SUV da inizio anno, mentre Alfa Romeo Junior primeggia tra i B-SUV premium.

In Spagna Stellantis mantiene la leadership nel mercato elettrico, e in Portogallo guida il mercato totale. In Germania e Regno Unito, Opel Corsa si posiziona al primo posto tra le B-Hatch. Sempre nel Regno Unito, Stellantis occupa l’intero podio tra i piccoli veicoli commerciali, grazie a Peugeot, Citroen e Vauxhall.