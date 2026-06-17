Subaru amplia la propria offensiva nella mobilità elettrica con la nuova UNCHARTED, che in inglese richiama ciò che è “inesplorato” o “non ancora tracciato sulle mappe”, sintetizza quindi la vera filosofia del modello, accompagnare il guidatore verso nuove esperienze.

La nuova Subaru UNCHARTED si presenta con dimensioni esterne compatte, ma con un’abitabilità interna generosa, ottenuta anche grazie alla piattaforma elettrica dedicata e al posizionamento della batteria sotto il pianale. Il design mantiene tratti tipici Subaru, come l’altezza da terra e la forte presenza visiva, introducendo al tempo stesso soluzioni più moderne e aerodinamiche.

La gamma prevede tre configurazioni principali. Le versioni a trazione anteriore adottano batterie da 58 o 77 kWh, con autonomie dichiarate rispettivamente fino a 451 e 592 chilometri. La versione a trazione integrale AWD utilizza una batteria da 77 kWh e offre un’autonomia fino a 495 chilometri. La potenza massima arriva a 167 CV per la FWD da 58 kWh, 224 CV per la FWD da 77 kWh e 343 CV per la variante AWD. Per tutte le versioni la potenza di ricarica raggiunge i 150 kW in corrente continua e i ben 22 kW in corrente alternata.

Nella versione AWD, UNCHARTED utilizza due motori indipendenti, uno anteriore e uno posteriore entrambi controllati elettronicamente

La nuova UNCHARTED introduce anche un articolato pacchetto di sistemi di assistenza alla guida e sicurezza. Tra le dotazioni figurano il più recente Subaru Safety Sense, il sistema pre-collisione, il cruise control adattivo, l’assistenza al mantenimento e al cambio di corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di traffico trasversale anteriore, la frenata di assistenza al parcheggio e numerose funzioni di sicurezza attiva e passiva.

Con UNCHARTED, Subaru propone quindi un modello elettrico compatto ma trasversale, capace di unire efficienza, autonomia, tecnologia e piacere di guida.