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Subaru presenta il nuovo SUV elettrico UNCHARTED

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Subaru presenta il nuovo SUV elettrico UNCHARTED
17 giugno 2026 | 07.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Subaru amplia la propria offensiva nella mobilità elettrica con la nuova UNCHARTED, che in inglese richiama ciò che è “inesplorato” o “non ancora tracciato sulle mappe”, sintetizza quindi la vera filosofia del modello, accompagnare il guidatore verso nuove esperienze.

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La nuova Subaru UNCHARTED si presenta con dimensioni esterne compatte, ma con un’abitabilità interna generosa, ottenuta anche grazie alla piattaforma elettrica dedicata e al posizionamento della batteria sotto il pianale. Il design mantiene tratti tipici Subaru, come l’altezza da terra e la forte presenza visiva, introducendo al tempo stesso soluzioni più moderne e aerodinamiche.

La gamma prevede tre configurazioni principali. Le versioni a trazione anteriore adottano batterie da 58 o 77 kWh, con autonomie dichiarate rispettivamente fino a 451 e 592 chilometri. La versione a trazione integrale AWD utilizza una batteria da 77 kWh e offre un’autonomia fino a 495 chilometri. La potenza massima arriva a 167 CV per la FWD da 58 kWh, 224 CV per la FWD da 77 kWh e 343 CV per la variante AWD. Per tutte le versioni la potenza di ricarica raggiunge i 150 kW in corrente continua e i ben 22 kW in corrente alternata.

Nella versione AWD, UNCHARTED utilizza due motori indipendenti, uno anteriore e uno posteriore entrambi controllati elettronicamente

La nuova UNCHARTED introduce anche un articolato pacchetto di sistemi di assistenza alla guida e sicurezza. Tra le dotazioni figurano il più recente Subaru Safety Sense, il sistema pre-collisione, il cruise control adattivo, l’assistenza al mantenimento e al cambio di corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di traffico trasversale anteriore, la frenata di assistenza al parcheggio e numerose funzioni di sicurezza attiva e passiva.

Con UNCHARTED, Subaru propone quindi un modello elettrico compatto ma trasversale, capace di unire efficienza, autonomia, tecnologia e piacere di guida.

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