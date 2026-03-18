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Toyota rilancia sull'elettrico con il C−HR+, suv 'emozionante' con 600 km di autonomia

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Due le batterie proposte, in versione AWD prestazioni brucianti e grande versatilità

Toyota rilancia sull'elettrico con il C−HR+, suv 'emozionante' con 600 km di autonomia
18 marzo 2026 | 18.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prestazioni di alto livello e autonomia sempre più estesa: Toyota sa bene come questi elementi siano decisivi per la progressiva affermazione delle elettriche 'pure'. Per questo la casa giapponese rafforza la sua offerta 'multi-tecnologica' con il nuovo C−HR+, un Suv elettrico che rilancia la proposta a zero emissioni e grazie alla disponibilità di due batterie differenti punta a soddisfare un'ampia gamma di clienti, offrendo elevata potenza - da 167 a 343 CV - ed efficienza, tramite una tecnologia condivisa con le altre Bev, bZ4X e bZ4X Touring.

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Il C−HR+ propone anche nuove soluzioni avanzate per la gestione della batteria, e un caricatore rapido DC da 150 kW, un caricabatterie AC di bordo da 22 kW (sull'allestimento Premium) e sistemi che ottimizzano l’autonomia e i tempi di ricarica migliorati grazie alle funzioni di riscaldamento e pre-condizionamento della batteria. La gamma del nuovo Suv elettrico - sviluppato sulla piattaforma eTNGA specificamente progettato per i BEV - prevede due opzioni di batterie agli ioni di litio da 57,7 kWh e 77 kWh con un'autonomia estesa fino a 607 km (nel ciclo Wltp): gli accumulatori sono forniti da Prime Planet Energy & Solutions , una joint venture di Toyota Motor Corporation (51%) e Panasonic (49%).

Per 'rassicurare' la clientela Toyota offre una garanzia della batteria fino a 10 anni, con la possibilità - dopo il periodo convenzionale - di attivare la garanzia Toyota Relax Plus, semplicemente effettuando il tagliando del veicolo presso un operatore della rete Toyota. In questo modo si ottiene una garanzia aggiuntiva di 12 mesi/15.000 km che potrà essere attivata ogni anno fino a 15 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo o fino a 250.000 km.

La versione con maggiore capacità è offerta anche a quattro ruote motrici con un'accelerazione 'emozionante' (0–100 km/h in 5,2 secondi), una stabilità migliorata in condizioni scivolose e una capacità di traino di 1.500 kg.

Il design è quello della nuova generazione di C−HR con un andamento da SUV coupé che combina un linea dinamica con una ampia disponibilità di spazio interno, grazie anche a un passo di 2.750 mm – 110 mm più lungo rispetto al C−HR 'normale'. La lunghezza complessiva sale così a 4,53 m. Le dimensioni maggiori si traducono poi in una capacità di carico fino a 416 litri. Le prime consegne in Italia sono previste a partire dal prossimo mese di maggio.

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elettrico suv autonomia batterie prestazioni efficienza
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