Tutto pronto per il Trofeo Lancia, prima tappa il Rally Regione Piemonte

Successo per la Ypsilon Rally4 HF, vicina a quota 90 unità vendute in appena quattro mesi: ad Alba esposta la HF da 280 CV, versione stradale ad alte prestazioni

Manca poco al ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally, uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2025, che puo' contare su un sempre maggiore interesse da parte di appassionati e media sia a livello nazionale che internazionale. L'anteprima di quella che sarà la nuova stagione del brand torinese nel motorsport, si avrà nel Rally Regione Piemonte, in programma ad Alba (CN) dall’11 al 13 aprile, dove farà il suo debutto la Lancia Ypsilon Rally4 HF, con il team Lancia Corse HF e il monomarca Trofeo Lancia. Un connubio tra questi tre elementi che - si spiega da Stellantis - "testimonia la forte volontà del brand di proseguire la sua tradizione del mondo della 'guida di traverso', fatto di vittorie e piloti entrati nella storia di questo sport".

Una conferma della passione che circonda il ritorno di Lancia è il successo della Ypsilon Rally4 HF, vicina a quota 90 unità vendute in appena quattro mesi, ma anche il boom di iscrizioni al Trofeo Lancia, che ha già alzato il tetto massimo a 40 unità. Piloti e preparatori, d'altronde, hanno 'promosso' la vettura da gara, la cui configurazione a trazione anteriore consente ai piloti più giovani di entrare in una delle discipline più tecniche del motorsport e, al tempo stesso, permette ai più esperti di trarre il massimo delle prestazioni per puntare alla vittoria assoluta tra le Rally4.

Il Rally Regione Piemonte - che ospiterà il secondo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally - vedrà la presenza del Villaggio Lancia Corse HF, con un'area hospitality per gli ospiti e diverse attività per tutti gli appassionati, che potranno vedere le prime auto in gara. Un'occasione perfetta anche per saggiare e testare su strada le qualità della Nuova Lancia Ypsilon, disponibile nelle configurazioni ibrida ed elettrica, che si pone al vertice del segmento per versatilità, efficienza e rispetto ambientale.

Inoltre, gli ospiti potranno ammirare la Ypsilon HF da 280 CV, la versione stradale ad alte prestazioni alimentata da una motorizzazione 100% elettrica che accelera da 0 a 100 km/h in meno di 5,8 secondi. In arrivo a metà dell’anno, la Ypsilon HF combina prestazioni eccezionali con un design ispirato alle vetture più radicali del passato Lancia, caratterizzandosi per un assetto ribassato e una carreggiata allargata. Infine, l’evento piemontese sarà impreziosito dal raduno di ben 25 vetture Lancia dal grande valore storico, organizzato dal Cinzano Rally Team, promoter del Rally Regione Piemonte. I partecipanti saranno inviati all'interno dell'hospitality di Lancia Corse HF e, dopo lo spettacolare passaggio sulla pedana di partenza\arrivo, calcheranno l'asfalto di un’autentica prova speciale. L’iniziativa unica è riservata solo ai possessori Lancia.

Come sottolinea Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, "siamo entusiasti di iniziare la nostra avventura sportiva proprio dal Piemonte, rafforzando ancora una volta il nostro profondo legame con questo territorio. Un inizio simbolico che segna il preludio di una stagione promettente, ricca di adrenalina e passione, dove tradizione e innovazione si incontrano. Con la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia, vogliamo riportare il nostro DNA sportivo sulle strade e nei cuori degli appassionati che non hanno mai smesso di credere in noi, di emozionarsi con le nostre vittorie del passato e di sognare insieme il ritorno di una grande storia sportiva italiana.”