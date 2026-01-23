circle x black
Veicoli fuori uso, nuova legge sulla cancellazione dal PRA

23 gennaio 2026 | 14.42
Redazione Adnkronos
Svolta normativa sul fronte dei veicoli fuori uso e dell’abbandono stradale. Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la legge che disciplina la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i veicoli fuori uso, introducendo procedure più chiare ed efficaci anche nei casi in cui i mezzi siano gravati da fermo amministrativo.

Il provvedimento, atteso da anni dagli operatori del settore e dalle amministrazioni locali, fornisce nuovi strumenti per affrontare un fenomeno che continua a generare degrado urbano, rischi ambientali e costi a carico della collettività. La normativa consente infatti di procedere alla cancellazione dal PRA e alla rottamazione dei veicoli abbandonati anche in presenza di fermo amministrativo, superando uno dei principali ostacoli che finora aveva rallentato o impedito le operazioni di rimozione e smaltimento.

La nuova norma è stata illustrata in occasione del Congresso Nazionale di ADQ (Associazione Autodemolitori di Qualità)

Una valutazione positiva arriva sicuramente da Confcommercio Mobilità che sottolinea come la legge rafforzi il ruolo operativo dei Comuni e degli enti proprietari delle strade.

« Confcommercio Mobilità ha recentemente visto l’adesione di ADQ alla nostra Federazione di settore: un passaggio importante che completa la filiera della mobilità che rappresentiamo», dichiara il Presidente di Confcommercio Mobilità, Simonpaolo Buongiardino. «ADQ, con il Presidente Ruggiero Delvecchio, ha dimostrato fin da subito capacità di affrontare in modo energico e concreto le problematiche del comparto. È una conquista per loro e quindi anche per noi: ma è un risultato che porta benefici anche agli automobilisti e alle amministrazioni pubbliche, perché aiuta a liberare le strade da veicoli abbandonati e contribuisce al decoro urbano».

