Il Vicenza Classic Car Show 2025 si è chiuso con un bilancio straordinario. La seconda edizione dell’evento, andata in scena dal 28 al 30 marzo presso la Fiera di Vicenza, ha superato ogni aspettativa in termini di affluenza e qualità espositiva, confermandosi tra gli appuntamenti imperdibili per gli amanti delle auto d'epoca.

La manifestazione ha attirato appassionati, collezionisti e operatori da tutta Italia e dall'estero, in un clima di entusiasmo e condivisione. Le auto storiche esposte in occasione del Vicenza Classic Car Show 2025 hanno rappresentato un autentico viaggio nella memoria e nell’eccellenza meccanica: tra queste, autentiche icone come la Ferrari 275 GTB, la Lamborghini Miura P400 S e la Maserati Mistral.

Grande curiosità ha suscitato l’anteprima italiana della Chevrolet Corvette E-Ray AWD, prima Corvette a trazione integrale elettrificata.

Vicenza Classic Car Show 2025, auto storiche e futuristiche

Molto apprezzata la partecipazione dei Musei Ferrari con la mitica F40 LM e i simulatori di Formula 1, capaci di coinvolgere visitatori di ogni età. Emozionante anche l’esposizione del Museo Nicolis, con modelli simbolo come la Rolls-Royce Camargue e la DeLorean DMC-12.

Le celebrazioni per i 50 anni della Ferrari 308 hanno aggiunto un tocco iconico, grazie anche agli approfondimenti dello stand ACI Storico - AC Vicenza. Tra talk e incontri, il pubblico ha potuto ascoltare le testimonianze di personaggi come Davide Cironi e Miki Biasion.

Ampio spazio è stato riservato a Youngtimer e Instant Classic, con tante occasioni per collezionisti e neofiti.

Il Vicenza Classic Car Show 2025 ha dimostrato di essere molto più di una semplice esposizione: è un tributo alla passione, alla cultura del motorismo storico e alla bellezza senza tempo delle quattro ruote.

Appuntamento già fissato per il 2026, dal 27 al 29 marzo.