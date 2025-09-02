Volkswagen torna a Monaco per l’IAA MOBILITY 2025 con una presenza pensata per avvicinare il pubblico al futuro della mobilità. L’Open Space nel cuore della città sarà accessibile gratuitamente dal 9 al 14 settembre e ospiterà anteprime mondiali, installazioni interattive e spazi creativi.

Volkswagen intende ribadire il proprio ruolo di riferimento nella mobilità sostenibile, mostrando come innovazione, design ed emozione possano convivere in un’esperienza aperta a tutti.

Le novità Volkswagen all’IAA 2025: tra elettrico e tradizione

Protagonista dell’evento sarà un SUV compatto totalmente elettrico, presentato in anteprima mondiale. Questa concept car, destinata a entrare nella gamma ID. entro breve tempo, rappresenta il tassello mancante nella strategia Volkswagen per la mobilità urbana a zero emissioni.

Accanto a questa novità debutterà la nuova T-Roc, che si mostra rinnovata e aggiornata per il pubblico europeo. Non mancheranno modelli speciali come la ID.3 GTX Fire+Ice, nata dalla collaborazione con il brand sportivo Bogner e ispirata alla storica Golf II Fire and Ice degli anni ’90.

Il 2025 segna anche un anniversario importante: i 50 anni della GTI. Per celebrare questa icona, Volkswagen presenta la Golf GTI Edition 50, la versione di serie più potente mai realizzata con i suoi 325 CV, simbolo della tradizione sportiva del marchio.

L’esperienza a Monaco sarà arricchita da installazioni digitali, simulatori di guida, il GTI History Wall e il Future Materials Lab, dove verranno presentate soluzioni innovative basate su materiali riciclabili.

Con l’IAA MOBILITY 2025, Volkswagen ribadisce la propria visione: rendere la mobilità elettrica ed emozionale un’esperienza aperta a tutti, coniugando avanguardia tecnologica e rispetto della tradizione.