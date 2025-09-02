circle x black
Cerca nel sito
 

Volkswagen protagonista all’IAA MOBILITY 2025

sponsor

Volkswagen protagonista all’IAA MOBILITY 2025
02 settembre 2025 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Volkswagen torna a Monaco per l’IAA MOBILITY 2025 con una presenza pensata per avvicinare il pubblico al futuro della mobilità. L’Open Space nel cuore della città sarà accessibile gratuitamente dal 9 al 14 settembre e ospiterà anteprime mondiali, installazioni interattive e spazi creativi.

Volkswagen intende ribadire il proprio ruolo di riferimento nella mobilità sostenibile, mostrando come innovazione, design ed emozione possano convivere in un’esperienza aperta a tutti.

Le novità Volkswagen all’IAA 2025: tra elettrico e tradizione

Protagonista dell’evento sarà un SUV compatto totalmente elettrico, presentato in anteprima mondiale. Questa concept car, destinata a entrare nella gamma ID. entro breve tempo, rappresenta il tassello mancante nella strategia Volkswagen per la mobilità urbana a zero emissioni.

Accanto a questa novità debutterà la nuova T-Roc, che si mostra rinnovata e aggiornata per il pubblico europeo. Non mancheranno modelli speciali come la ID.3 GTX Fire+Ice, nata dalla collaborazione con il brand sportivo Bogner e ispirata alla storica Golf II Fire and Ice degli anni ’90.

Il 2025 segna anche un anniversario importante: i 50 anni della GTI. Per celebrare questa icona, Volkswagen presenta la Golf GTI Edition 50, la versione di serie più potente mai realizzata con i suoi 325 CV, simbolo della tradizione sportiva del marchio.

L’esperienza a Monaco sarà arricchita da installazioni digitali, simulatori di guida, il GTI History Wall e il Future Materials Lab, dove verranno presentate soluzioni innovative basate su materiali riciclabili.

Con l’IAA MOBILITY 2025, Volkswagen ribadisce la propria visione: rendere la mobilità elettrica ed emozionale un’esperienza aperta a tutti, coniugando avanguardia tecnologica e rispetto della tradizione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Volkswagen IAA MOBILITY 2025
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza