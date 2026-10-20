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XPENG porta Google Play sulle sue auto

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XPENG porta Google Play sulle sue auto
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20 ottobre 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

XPENG compie un nuovo passo nello sviluppo dei propri sistemi digitali annunciando l'integrazione nativa di Google Play nelle sue automobili. Grazie all'accordo con Google, gli automobilisti potranno scaricare e utilizzare numerose applicazioni direttamente dal display di bordo, senza collegare uno smartphone.

Il debutto della nuova funzionalità sui modelli XPENG è previsto all'inizio del 2027 e interesserà l'ecosistema infotainment del costruttore cinese, basato su Android Automotive OS.

L'obiettivo è ampliare le possibilità di personalizzazione dell'abitacolo, mantenendo l'interfaccia sviluppata da XPENG e le funzionalità legate all'intelligenza artificiale.

Il catalogo comprenderà centinaia di applicazioni provenienti da oltre 100 Paesi, con servizi dedicati a musica, podcast, navigazione, streaming video, parcheggi e ricarica elettrica.

Saranno disponibili anche giochi e applicazioni per l'intrattenimento, utilizzabili esclusivamente a veicolo fermo.

XPENG Google Play: infotainment connesso e intelligenza artificiale

L'integrazione consentirà di utilizzare l'assistente vocale multilingue di XPENG per avviare le applicazioni installate e interagire con i relativi servizi.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la gestione degli aggiornamenti. Le applicazioni potranno evolversi direttamente attraverso Google Play, senza richiedere necessariamente aggiornamenti OTA dell'intero software automobilistico.

La piattaforma offrirà inoltre contenuti specifici per i diversi mercati, affiancando ai servizi internazionali applicazioni sviluppate per esigenze locali.

La collaborazione tra le due aziende prosegue un percorso già avviato nel luglio 2026 con l'integrazione di Google Maps Auto SDK.

Questa tecnologia ha migliorato le funzionalità di navigazione dei modelli XPENG, fornendo anche informazioni cartografiche utilizzate dai sistemi avanzati di assistenza alla guida sui mercati internazionali.

Con Google Play, l'accordo si estende quindi a un ecosistema digitale più ampio, destinato a coinvolgere anche i passeggeri.

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