228 anni fa la nascita del Tricolore italiano

L'Italia celebra oggi il 228° anniversario del Tricolore italiano. Il 7 gennaio del 1797 venne istituita a Reggio Emilia come bandiera della Repubblica Cispadana, poi simbolo della Nazione italiana. "Ad esso ci rivolgiamo con rispetto e l'emozione di un popolo che si raccoglie e si riconosce intorno ad esso", le parole del presidente dellla Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio. Per la premier Giorgia Meloni, il tricolore "è il simbolo di un'Italia forte e unita che torna a farsi valere nel mondo".