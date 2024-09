Incidenti sul lavoro, al via patente a punti nei cantieri

Scatta da domani, martedì 1 ottobre, la patente a punti per le imprese e per i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri, lo strumento messo in campo dal governo contro gli incidenti e le vittime sul lavoro. La domanda va presentata entro il 31 ottobre: senza questa richiesta non si potrà operare nei cantieri e bisognerà fermare l'attività a partire dal primo novembre.

Si partirà con un punteggio di 30 punti, che possono essere incrementati senza incidenti o con certificazioni di sicurezza, ma che possono anche essere decurtati fino a portare alla chiusura dell'attività per 12 mesi.