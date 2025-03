L'Italia è il Paese più anziano d'Europa e quello che invecchia più velocemente. L'età media, nel 2024, è di oltre 48 anni, quattro in più rispetto al 2014. Seguono Bulgaria, Portogallo e Grecia. Se l'Europa invecchia quasi ovunque, tranne a Malta e in Germania, il fenomeno è comunque più marcato in Italia, Grecia, Portogallo e Slovacchia. Tra i grandi Paesi, la Spagna e la Polonia invecchiano rapidamente, mentre la Francia registra un aumento più contenuto.