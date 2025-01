"La transizione energetica è una sfida storica", così Giorgia Meloni, ad Abu Dhabi per il World Future Energy Summit. La premier si è detta "molto soddisfatta" per un accordo energetico raggiunto con l'Albania per la produzione e il trasporto di energia rinnovabile, da Tirana all'Italia. Nel suo discorso, la presidente del Consiglio ha ribadito il ruolo dell'Italia come "hub" energetico del Mediterraneo e snodo per i flussi tra Europa e Africa.