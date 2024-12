Attesa per oggi la sentenza del processo Open Arms che a Palermo vede imputato il leader della Lega Matteo Salvini. L'accusa è di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver impedito per giorno lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla ong spagnola nell'agosto 2019. L'accusa ha chiesto 6 anni di reclusioni. "Sono felice e orgoglioso di quello che ho fatto", ha dichiarato Salvini.