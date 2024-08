Parigi 2024, 40 medaglie come a Tokyo: ma gli ori sono di più

Giochi di Parigi 2024. Il bilancio per la spedizione azzurra è lusinghiero, con 40 medaglie come a Tokyo. Nel medagliere tricolore spiccano 12 ori, due in più del Giappone, con i complimenti del presidente Sergio Mattarella e la speranza di non aver chiuso un ciclo. Per celebrare il trionfo della Nazionale femminile di pallavolo, Mattarella ha raggiunto Malagò al telefono ed ha fissato al 23 settembre, alle 11.00, l’appuntamento con le delegazioni azzurre, olimpica e paralimpica, per la riconsegna della bandiera. Dal capo dello Stato anche gli sportivi che hanno raggiunto il quarto posto.