Popolazione italiana in calo, ma aumentano gli stranieri residenti in Italia. Questi i dati Istat per l'anno 2023. Sono oltre 5 milioni gli stranieri residenti, e la loro incidenza sul totale cresce all'8,9%. La popolazione aumenta solo nel Nord Italia grazie proprio al boom di stranieri, mentre registra la reazione negativa al Sud e al Centro. Più in generale, nel nostro Paese calano i decessi e aumenta la speranza di vita, mentre continua il calo delle nascite: sono 6 ogni mille abitanti.