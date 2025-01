"Noi siamo favorevoli alla possibilità del terzo mandato per i presidenti di Regione e crediamo che su questo si debba aprire un ragionamento che vada anche oltre i confini della maggioranza". Gian Marco Centinaio, vicepresidente leghista del Senato, punta i piedi sul tema del terzo mandato, nonostante l'ultima bocciatura in Consiglio dei ministri della legge regionale campana, che avrebbe riaperto la partita anche per altre realtà, a partire per esempio dal Veneto di Zaia.