Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenky ha dichiarato che il Paese "non ha il budget per finanziare in maniera adeguata le sue forze armate", suggerendo che l'esercito dovrebbe essere finanziato dagli alleati occidentali, principalmente dall'Europa. Intanto l'intelligence Usa si aspetta che la Corea del Nord conduca test nucleari non annunciati per rafforzare la sua posizione al tavolo dei negoziati.