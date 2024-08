Fiocchi sulla sacca, sulla giacca, sul completo da gioco, sulle cuffie e persino dietro le scarpe. E poi la gonna a balze e le perline nei capelli. Naomi Osaka è scesa in campo agli Us Open con due outfit impossibili da non notare, realizzati proprio per lei da Nike: con il primo, bianco e verde, ha battuto l'avversaria lettone Ostapenko, mentre nel secondo turno, vestita in bianco e nero, è stata eliminata dalla ceca Karolína Muchová. "Quando indosso ciò che sento come un buon outfit, mi sento decisamente più a mio agio", ha dichiarato al New York Times. Sono stati tantissimi i fan e gli utenti dei social network ad aver visto in questi look un grande omaggio alla cultura giapponese e ai vestiti delle protagoniste dei manga, come Sailor Moon.