Oggi qualcuno potrebbe trattarti modo offensivo o imbarazzante per te, ma non necessariamente dannoso. Probabilmente un insegnante o una persona anziana che ha opinioni diverse dalle tue.

Non sarà semplice tenere a bada impulsività e ansia. Provate a cambiare prospettiva, cedete per una volta all'impulso dell'amore e vedrete che la giornata migliorerà, segreto svelato!

Sabato - Domenica

Il partner in questi giorni potrebbe essere più duro del solito con te e inavvertitamente ferire la tua fiducia. Stabilire dei limiti vi aiuterà a stare più in pace. Le difficoltà non vi spaventano, questo gioverà ai vostri progetti e anche a voi stessi, gli altri vi troveranno forti ed affascinanti. Il capo potrebbe invaghirsi di voi e voi di lui, perché non andate fino in fondo?