Partecipazione alle missioni internazionali, audizione del Ministro Crosetto

“L’interesse dell’Italia non è perseguire il riarmo, ma costruire la difesa dando gli strumenti adatti ed efficienti in grado di assolvere i compiti di difesa del Paese come sancito dalle leggi e dalla Costituzione. Alla luce del nuovo contesto geopolitico internazionale, oggi è necessaria un’accelerazione negli investimenti per la difesa, come non era più stato necessario dalla caduta del muro di Berlino in avanti. Dunque, presto potremmo decidere un aumento di organico delle truppe”, così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in apertura della sua audizione di fronte alle Commissioni Difesa ed Esteri della Camera e del Senato. “Nessuno può pensare alla difesa di un Paese prevedendo scenari bucolici, anche se tutti li vorremmo. Perché la pace è un equilibrio di forze. Quindi se una parte si arma sempre di più, anche l’altra deve farlo per mantenere l’equilibrio”, ha aggiunto il Ministro della Difesa. Sul tema specifico della partecipazione dell’Italia a nuove missioni internazionali, segnatamente all’invio di militari italiani in territorio ucraino, Guido Crosetto ha confermato quanto ribadito dal Premier Meloni e dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani: “Non è prevista alcuna partecipazione nazionale ad un’eventuale forza militare sul terreno”.

Link al video dell’audizione.