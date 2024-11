La Roma, il calcio, il mondo dello sport che non esiste più e che ha fatto sognare, gioire e soffrire. La presentazione del libro di Pasquale Pes 'Fermarsi in tempo' è stata l’occasione per riunire oggi nella sala stampa della Camera dei Deputati i grandi nomi della Roma dell’epoca d’oro: Dodo Chierico, Antonio Di Carlo, Alberto Faccini, Massimiliano Cappioli, Tonino Tempestilli ed Ettore Viola, figlio del presidente del secondo scudetto. A tessere la narrazione è stata la firma storica del Corriere dello Sport, Guido D’Ubaldo, che proprio nella Roma di Dino Viola ha mosso i suoi primi passi nel mondo del giornalismo. Una vita tutta di corsa quella di Pasquale Pes, senza fermarsi mai, con la Libia come base di partenza, con lo sport che è stato subito un’attrazione fatale.