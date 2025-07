Piano infanzia e Coltiva Italia, le nuove misure introdotte dal Consiglio dei ministri

Giovedì 24 luglio si è svolta una seconda riunione del Consiglio dei ministri, dopo quella di martedì 22. Tra i principali provvedimenti adottati, l’avvio del 6° Piano per l’infanzia da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica. In continuità con il precedente, il Piano è incentrato su tre macroaree tra loro collegate: genitorialità, educazione, salute. La prima area prevede una serie di azioni mirate a informare i genitori su servizi, diritti e opportunità attivabili da prime mille giorni a tutto il periodo dell’adolescenza per accompagnare i figli nelle diverse fasi di crescita. Per quanto attiene l’area dell’educazione, il principale obiettivo è colmare il divario tra competenze degli adulti e dei minori con riferimento all’alfabetizzazione digitale. Inoltre, viene posta l’attenzione sull’importanza della socializzazione dei minori, sul contrasto della povertà educativa, dell’abbandono scolastico, dell’isolamento e dell’emarginazione. Infine, vengono previste azioni a promozione della cultura della parità per educare al rispetto reciproco e al contrasto alla violenza di genere. L’area della salute è incentrata su azioni di informazione, prevenzione e sensibilizzazione del benessere dei giovani, specie con riguardo al disagio psicologico e relazionale. Oltre al Piano per l’infanzia, il Cdm ha approvato con urgenza il cosiddetto “Coltiva Italia”, un disegno di legge che introduce misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. L’intervento prevede l’impiego di risorse finanziarie per complessivi 1,05 miliardi di euro destinati, tra l’altro, a: rafforzare il sistema agricolo con interventi strutturali sulle filiere produttive del frumento; incrementare la produzione di carne bovina da allevamenti del territorio nazionale; incentivare l’imprenditoria giovanile e femminile nel settore agricolo; dettare i principi e i criteri generali per il recupero di terreni abbandonati anche per contrastare lo spopolamento delle aree interne e agricole; sostenere la ricerca e l’innovazione nel settore agricolo; semplificare gli adempimenti a carico degli operatori del settore.

Link al comunicato del Governo