Piano Mattei per l’Africa: Italia protagonista del Corridoio di Lobito

Il Piano Mattei entra nel cuore delle infrastrutture strategiche del continente africano. Africa Finance Corporation ha selezionato Webuild come candidato prescelto al termine della gara internazionale per la tratta zambiana della ferrovia del Corridoio di Lobito. L’impresa italiana sarà alla guida di un consorzio internazionale per la realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria che collega il cuore minerario dell’Africa centrale all’Atlantico. Si tratta di un importante risultato che consolida la presenza italiana in un’opera cruciale per l’integrazione economica dell’Africa e per i collegamenti commerciali. Il progetto riguarda 517 chilometri di ferrovia, parte di una linea di circa 830 chilometri destinata a collegare lo Zambia al porto di Lobito, in Angola, affacciato sull’Atlantico. L’opera, tra l’altro, permetterà di ridurre da 16 a 7 giorni i tempi di percorrenza del trasporto merci. L’iniziativa sostenuta dal Governo nell’ambito del Piano Mattei e sviluppata con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti e SACE, apre nuove opportunità per le imprese italiane. Inoltre, il Corridoio di Lobito punta a sviluppare le filiere locali, ridurre i costi logistici, favorire investimenti, occupazione e sviluppo regionale.

Il comunicato del governo