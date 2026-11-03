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Piano per l’Export, nuovo impulso nell’internazionalizzazione delle imprese

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03 novembre 2026 | 12.14
Redazione Adnkronos
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Piano per l’Export, nuovo impulso nell’internazionalizzazione delle imprese

Nuovo traguardo raggiunto dal Piano per l’Export promosso dalla Farnesina con l’approvazione da parte del Comitato Agevolazioni di 708 operazioni di finanza agevolata per circa 414 milioni di euro. Cifra che porta a più di 1,8 miliardi di euro il valore complessivo dei sostegni deliberati a favore delle imprese italiane. Le risorse del Fondo 394/81 gestite da Simest sostengono l’espansione nei mercati esteri attraverso investimenti per la transizione digitale ed ecologica, la partecipazione a fiere internazionali e l’apertura di nuovi mercati. Al centro del sostegno anche le imprese colpite dalla crisi legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz, con 58 operazioni di finanziamento, per un importo complessivo di 26,2 milioni di euro, oltre al rafforzamento della presenza italiana nei mercati strategici. Nello specifico, 16,5 milioni di euro sono destinati a 36 operazioni negli Stati Uniti, mentre 7,4 milioni di euro finanziano iniziative in Africa, America Latina e India. Prosegue inoltre il sostegno agli investimenti partecipativi internazionali, con 12,9 milioni di euro destinati a tre imprese attive in Germania e negli Stati Uniti, e all’export, attraverso 19 operazioni di credito fornitore a supporto di commesse per un valore complessivo di 31,7 milioni di euro.
Il comunicato della Farnesina

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