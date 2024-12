480 raid di Israele per smilitarizzare la Siria - Ascolta

In 48 ore sono stati 480 i raid di Israele per smilitarizzare la Siria dopo la caduta di Assad. Sono stati distrutti distrutti i caccia e la flotta. Il leader dei ribelli siriani Al Jolani si rivolge poi alla comunità internazionale affermando che il mondo “non ha nulla da temere” dopo la presa di Damasco e la caduta del regime di Assad. Nel frattempo, Mosca conferma che l’ex presidente siriano è al sicuro in Russia. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu parla delle operazioni condotte.