circle x black
Cerca nel sito
 

Amministrative, candidato sindaco del cosentino sale sul palco vestito da Pinocchio

Agostino Chiarello, sindaco uscente di Campana e ricandidato alle prossime amministrative a capo della lista 'Le Radici e le Ali' si è presentato ai suoi elettori per replicare agli attacchi ricevuti dallo schieramento opposto

Agostino Chiarello - (Foto Adnkronos)
Agostino Chiarello - (Foto Adnkronos)
16 maggio 2026 | 22.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sul palco del comizio elettorale travestito da Pinocchio. È così che Agostino Chiarello, sindaco uscente di Campana, nel Cosentino, e ricandidato alle prossime amministrative a capo della lista 'Le Radici e le Ali', si è presentato ai suoi elettori per replicare agli attacchi ricevuti dallo schieramento opposto. N

CTA

aso di legno e valigia di cartone in mano, Chiarello ha indossato i panni del celebre burattino, usando l'arma dell'autoironia: "Ciao Campana, sono il vostro sindaco, il sindaco-burattino: Pinocchio! - ha esordito, tra gli applausi, con in sottofondo le note della colonna sonora del film di Comencini -. Tanti anni a fare il sindaco e non mi sono accorto di scaldare solo una sedia, di non lavorare mai e di approfittare dei campanesi. Quindi non posso che ringraziarvi, Campana, per tutto quello che mi avete dato in questi 11 anni. Grazie, grazie Campana!", ha poi aggiunto. Lo sketch, ripreso con i telefonini, è diventato in poco tempo virale sui social.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
amministrative sindaco Pinocchio agostino chiarello
Vedi anche
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza