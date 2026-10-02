Antisemitismo e ultrasinistra, Bussigny e “I nuovi antisemiti” con Minniti, Battista e Verderami

Arriva in Italia “I nuovi antisemiti - Inchiesta di un’infiltrata nelle fila dell’ultrasinistra”, il libro della giornalista francese Nora Bussigny che sarà presentato martedì 6 ottobre alle 17 al Piccolo Eliseo di Roma, in via Nazionale 182. Con l’autrice dialogheranno Marco Minniti e Pierluigi Battista, moderati da Francesco Verderami.

Il volume, diventato in Francia un caso politico e mediatico (l'Adnkronos ne aveva scritto in occasione della presentazione a Pordenonelegge), raccoglie il risultato di un anno di lavoro sotto copertura condotto da Bussigny all’interno di ambienti dell’estrema sinistra e dei movimenti pro-palestinesi. La giornalista ha partecipato a manifestazioni, incontri, chat e riunioni in Francia e Belgio e nei campus di alcune università americane ed europee, tra cui la Columbia University di New York, Sciences Po a Parigi e l’Université libre de Bruxelles.

Sono oltre cento, secondo l’autrice, le testimonianze raccolte durante l’inchiesta. La tesi del libro è che, dopo il 7 ottobre 2023, diverse componenti della sinistra radicale abbiano trovato nel contrasto al “sionismo” un terreno comune nel quale, in alcuni casi, il confine con l’antisemitismo finisce per dissolversi. Bussigny indaga inoltre i rapporti tra attivismo radicale, ambienti islamisti e mobilitazione politica in Europa.

L’edizione italiana, pubblicata da SeferOttobre, contiene anche un capitolo inedito, “La meccanica dell’odio: il caso italiano”, nel quale la giornalista ricostruisce associazioni e reti che, secondo la sua indagine, sarebbero riconducibili alla galassia internazionale dei Fratelli Musulmani nel nostro Paese.

Nora Bussigny, giornalista d’inchiesta francese di origini marocchine, collabora con “Le Point” e “Franc-Tireur”. Nel 2023 ha pubblicato “Les Nouveaux Inquisiteurs. L'enquête d'une infiltrée en terres woke”, vincitore del premio Joséphine Baker della Lega internazionale contro il razzismo e l’antisemitismo. Nel 2025 “Les Nouveaux Antisémites. Enquête d'une infiltrée dans les rangs de l'ultragauche”, pubblicato da Albin Michel, ha ricevuto il premio Edgar Faure per il libro politico.

SeferOttobre è la casa editrice nata dall’esperienza dell’associazione Setteottobre e pubblica saggi, reportage e opere di divulgazione dedicati a Israele, al sionismo, all’ebraismo, alla storia dell’antisemitismo e ai temi della libertà e della democrazia. Setteottobre è un’associazione culturale nata dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele con l’obiettivo dichiarato di contrastare l’antisemitismo, promuovere la conoscenza dello Stato ebraico e difendere i valori della democrazia liberale.