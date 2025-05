Arriva Giorgia Meloni e Edi Rama si inginocchia. La presidente del Consiglio è arrivata al vertice della Comunità Politica Europea a Tiranaec è stata accolta dal primo ministro albanese Edi Rama. Quest'ultimo si è reso protagonista di un siparietto curioso inginocchiandosi davanti alla leader italiana, un gesto già visto in precedenza: anche lo scorso gennaio, ad Abu Dhabi, Rama aveva salutato Meloni nello stesso modo.

🕺Albanian Prime Minister kneels before Meloni: "Edi, stop it!"



Edi Rama unexpectedly dropped to one knee in front of Giorgia Meloni. The Italian Prime Minister, walking down the red carpet, was briefly taken aback and exclaimed: "Edi, stop it!"



Later, she jokingly commented on… pic.twitter.com/Z9AyLb6LvU