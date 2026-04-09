Tra i presenti le campionesse dello short track e del pattinaggio di velocità, Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida, entrambe medaglie d'oro

Gli azzurri di Milano-Cortina saranno ricevuti oggi, giovedì 9 aprile, a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La delegazione, composta da atleti olimpici e paralimpici protagonisti delle ultime Olimpiadi invernali, è stata accolta dal ministro dello Sport Andrea Abodi e dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Tra i presenti spiccano le campionesse dello short track e del pattinaggio di velocità, Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida, entrambe medaglie d’oro.