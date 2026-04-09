circle x black
Cerca nel sito
 

Milano-Cortina, gli azzurri a Palazzo Chigi da Meloni

Tra i presenti le campionesse dello short track e del pattinaggio di velocità, Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida, entrambe medaglie d'oro

La delegazione degli azzurri di Milano-Cortina a Palazzo Chigi (Foto Adnkronos)
La delegazione degli azzurri di Milano-Cortina a Palazzo Chigi (Foto Adnkronos)
09 aprile 2026 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli azzurri di Milano-Cortina saranno ricevuti oggi, giovedì 9 aprile, a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La delegazione, composta da atleti olimpici e paralimpici protagonisti delle ultime Olimpiadi invernali, è stata accolta dal ministro dello Sport Andrea Abodi e dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.

CTA

Tra i presenti spiccano le campionesse dello short track e del pattinaggio di velocità, Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida, entrambe medaglie d’oro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina oggi milano cortina oggi incontro milano cortina oggi incontro meloni milano cortina oggi incontro meloni roma
Vedi anche
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video
News to go
Smart working, scatta la stretta: cosa cambia, le novità
Trump, il messaggio all'Iran con il coniglio pasquale: "Non siete più così forti" - Video
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza