Boom di 'gite scolastiche' al Senato: oltre 70mila studenti in visita a palazzo Madama

A volte la politica e le istituzioni riescono ad essere pop. Quasi ogni giorno, file di studenti sciamano nei palazzi del Potere. Come dimostrano i numeri del Senato, che registra un vero e proprio boom di 'gite scolastiche' da quando è iniziata la legislatura. Dal 13 ottobre 2022, giorno in cui è stato eletto Ignazio La Russa come presidente, nonostante le restrizioni per il Covid che ancora mettevano un freno alle visite, sono 50.387 i ragazzi che si sono persi con il naso all'insù nei corridoi dell'edificio costruito dai Medici nel XV secolo. Non solo. 13.637, poi, hanno avuto l'onore di assistere a una seduta dell'aula del Senato, molto spesso in religioso silenzio.

E se questi sono i dati delle visite ordinarie, in cui è la scuola che deve fare richiesta, tanti altri studenti, di tutti i gradi, sono arrivati a visitare il palazzo grazie ai concorsi che il Senato bandisce ogni anno. Nell'anno scolastico 2023/24, ovvero quello che si è concluso a giugno, sono stati ben 9.219: 2.029 frequentavano la scuola elementare, 1.629 le medie e addirittura 5.561 i licei, i tecnici e gli istituti professionali. A questi si devono aggiungere anche i 1.333 studenti che sono stati premiati in Senato e 607 hanno ricevuto un encomio dall'istituzione nella propria scuola.