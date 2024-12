E' polemica sulle parole pronunciate oggi, 13 dicembre, dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, intervenuto a un dibattito sulle occupazioni abusive e i 'ladri di case' ad Atreju. "Ho scoperto di essere liberticida perché il dl sicurezza sarebbe un dl liberticida: io temo più banalmente che tuteliamo quell'Italia reale, normale che si alza, vuole i suoi diritti, e vuole lavorare, studiare e affermarsi nella vita", ha sottolineato Delmastro. "Vogliamo tutelare il legittimo proprietario della casa: un anziano va a fare una lunga degenza in ospedale ed è terrorizzato dall'idea di uscire da casa perché non sa se quella casa, frutto dei risparmi di una vita, sarà ancora sua", ha sottolineato facendo riferimento alle occupazioni abusive. "Noi vogliamo prendere per la pelle del culo quelli che occupano la casa di quell'anziano, dargli un calcio nel sedere e ridare il possesso della casa immediatamente all'anziano - ha osservato il sottosegretario - . E' liberticida? Temo di no, ma se lo fosse fiero di esserlo per tutelare l'Italia normale".

Critiche sono arrivate dall'opposizione. “In un Paese normale un sottosegretario come Delmastro starebbe preparando gli scatoloni. Oggi ha detto testualmente 'prenderemo per la pelle del culo chi occupa, la sinistra difende lo Ius solis, io fiero di essere liberticida’'. Che il deputato meloniano fosse 'liberticida' ne avevamo già avuto qualche avvisaglia mentre sapevamo della sua amicizia con Casapound, i 'fasci del terzo millennio' che da 21 anni occupano abusivamente un intero palazzo nel centro di Roma. Adesso abbiamo capito: per Delmastro esistono le occupazioni ‘cattive’ e quelle ‘buone’ dei suoi amichetti. Si chiama Ius Fasci!", ha detto Marco Grimaldi, vicepresidente di Avs alla Camera. La senatrice Enza Rando, responsabile Legalità del Partito Democratico, ha commentato: "Le parole sono importanti, ma il sottosegretario Delmastro Delle Vedove sembra ignorarlo. Un linguaggio volgare e inaccettabile da parte chi rappresenta la nostra Repubblica. Bisogna difendere i diritti delle persone con gli strumenti di uno Stato democratico, respingendo ogni violenza".