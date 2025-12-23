circle x black
Cerca nel sito
 

Calenda contro Benigni: "Suo discorso banale, la resistenza ucraina non è volgare"

Il segretario di Azione ha attaccato le parole dell'attore, protagonista di uno sfogo contro la guerra a Che tempo che fa

Carlo Calenda e Roberto Benigni - Ipa/Fotogramma
Carlo Calenda e Roberto Benigni - Ipa/Fotogramma
23 dicembre 2025 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Carlo Calenda contro Roberto Benigni. Il senatore e segretario di Azione ha voluto rispondere, sul suo profilo ufficiale X, alle parole dell'attore, che a Che tempo che fa si era reso protagonista di un vero e proprio sfogo contro le guerre: "Ogni volta che si parla di guerra in modo indistinto si compie un errore storico e morale", ha scritto Calenda, "gli ucraini che resistono ai Russi invasori non hanno nulla di volgare, al contrario ci insegnano l'amore per la libertà nello stesso identico modo in cui lo hanno insegnato i partigiani sulle montagne o i ragazzi americani e inglesi sulle spiagge della Normandia".

"Il discorso di Benigni è di una banalità sconcertante. Nulla è più grande, eroico e generoso che rischiare la propria vita per la libertà di un popolo", ha spiegato Calenda, "il fatto che non riusciamo più a riconoscere questa grandezza è sintomo di una malattia dell'anima che ci rende piccoli, meschini ed egoisti rispetto all'idea stessa di libertà".

Cos'ha detto Benigni

"Ma come si fa a parlare di guerra ancora oggi, le armi dovrebbero essere messe in un museo", aveva detto Benigni dal salotto di Fabio Fazio sul NOVE, "Vogliono umanizzare la guerra, ma la guerra non va umanizzata va abolita".

"la guerra non è una cosa malvagia è una volgarità immensa, le persone che la fanno sono volgari", ha spiegato Benigni, " l'incipit del nostro articolo 11, 'l'Italia ripudia la guerra', andrebbe messo in tutte le Costituzioni del mondo. Il mondo deve ripudiare la guerra per sempre, è un'indecenza. La guerra è una cosa orribile, un'immensa volgarità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
benigni calenda calenda benigni
Vedi anche
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza